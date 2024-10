Triesteprima.it - Truffe agli anziani, il business della criminalità campana: sparito un milione di euro in 18 mesi

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) TRIESTE - Non è vero che gli italiani non vogliono più fare i lavori di bassa manovalanza. Molti di loro vivono nelle province di Napoli e Caserta e negli ultimi 18sono stati impiegati in trasferte triestine molto redditizie. Si tratta di un fenomeno criminale che affonderebbe le radici