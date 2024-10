Fanpage.it - Travolta da un’auto mentre camminava all’alba a Milano: donna soccorsa in codice rosso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Unadi 38 anni si trova ora in ospedale adopo essere stata investita all'alba di oggi 22 ottobre: tutto è accaduto in via Giacomo Antonini, in zona Vigentino. Fortunatamente non è in pericolo di vita.