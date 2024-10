Quicomo.it - Tragedia in montagna nel Luganese: trovato morto un italiano di 83 anni

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)sulle montagne del Canton ticino, nel territorio di Lugano. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 83enne cittadinodomiciliato nel, la cui scomparsa è stata segnalata ieri, è rimasto vittima di una caduta in zona Ul