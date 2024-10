Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2024 ore 17:30

(Di martedì 22 ottobre 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio code per lavori sono segnalati al momento sulla tangenziale est tra la Farnesina e viale della Moschea direzione San Giovanni ma si sta coda anche in direzione Stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria sul Raccordo Anulare troviamo code per incidente in carreggiata interna tra la Salaria e la Nomentana in esterna rallentamenti con code a tratti pertra Laurentina e Lanina in uscita dacode sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Malafede altre cose sempre in uscita dalla città sullaFiumicino tra l’euro e il viadotto della Magliana bene da Massimo peschi per il momento è tutto dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ