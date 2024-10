Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2024 ore 12:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità via Simone Mosca lavori di scavo tra via di Torrevecchia via Pietro Maffi deviato il percorso della linea 46 e 49 in centro per un evento istituzionale oggi divieto di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale vecchio Savia Adria siamo nel quartiere Tuscolano per lavori di potatura alberi bus deviati su via Monselice lavori notturni in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il passo di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina fino al 31 ottobre la tratta Malatesta San Giovanni della linea C della metropolitana chiuderà a partire dalle ore 21 e sarà sostituita rimanente orario con un servizio navetta invece a partire dalle 20:30 del 25 ottobre e fino al termine del servizio del 27 ottobre è sempre la linea Ci sarà integralmente sostituita da navette della ...