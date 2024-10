Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2024 ore 11:30

(Di martedì 22 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione delle sul raccordo anulare per ilintenso tra Bufalotta Tiburtina di seguito tra Casilina Ardeatina in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Nomentana Quella esterna incolonnamenti sul tratto Urbano della A24-teramo tra Tor Cervara e la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e lavori eintenso sono la causa delle code tra Monti Tiburtini e la galleria Giovanni XXIII direzione stadio e tra viale di Tor di Quinto la via Salaria verso San Giovanni proseguendo in questa direzione altre file tra San Lorenzo e viale Castrense code su via delle Valli per un incidente avvenuto in piazza Gondar verso viale Libia è rientrato acode sulla via Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe incolonnamenti sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via ...