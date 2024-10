Calcionews24.com - Torino, Cairo: «Tengo molto ai granata. Contento che abbiamo dei bilanci di tutto rispetto»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Le dichiarazioni del presidente delUrbanotra i suoi anni ine quelli che sono stati i vari investimenti eA Ticino Welcome, il presidente delUrbanoha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti dei. LE PAROLE – «Il calcio, così come è oggi organizzato e come lo sarà sempre