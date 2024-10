Ilfattoquotidiano.it - Torino, 33enne arrestato per una rapina. Ad incastrarlo è stata la madre: “L’aveva avvisata prima del colpo”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Mamma, vado a fare unae torno”. Queste le parole pronunciate da unresidente a Germagnano in provincia di, pocodi lasciare l’abitazione dove viveva con i genitori. Il giovane – riporta Today – ha problemi di tossicodipendenza e ha precedenti penali.dopo la, al momento si trova nel carcere di Ivrea. Dopo aver appreso il piano di suo figlio – ovverore la tabaccheria “Le Kikke” situata nei pressi della stazione ferroviaria del piccolo paese piemontese – in un primo momento, suaha cercato di dissuaderlo ma, non essendo riuscita a fermarlo, ha dovuto rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo e farlo arrestare. Una volta uscito di casa, giovedì mattina, ilsi è infatti presentato di fronte alla tabaccheria, si è coperto il volto e hato l’attività dopo aver aggredito la proprietaria.