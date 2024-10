Bubinoblog - THIS IS ME: ECCO QUANDO VA IN ONDA LO SHOW DI SILVIA TOFFANIN CHE CELEBRA AMICI

(Di martedì 22 ottobre 2024) “is Me” è l’ineditodi Canale 5 che celebrerà alcuni dei talenti usciti da. Tanti gli ospiti attesi, sorprese, musica ed emozioni. La prima puntata è stata registrata ieri e ha visto come ospite d’onore Emma, una delle più note e amate cantanti uscite dal talent di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni di SuperGuidaTv si apprende che Maria co-condurrà il primo blocco di “is Me” per poi lasciare la conduzione in solitaria alla. La serata scelta non è quella del sabato (c’è “Ballando con le Stelle” in grande spolvero) ma, svela Davide Maggio, il mercoledì ora occupato da “Io Canto”. L'articoloIS ME:VA INLODICHEproviene da BUBINO.