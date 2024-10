Terrorismo, ucciso comandante Isis in Iraq: l’annuncio di al-Sudani (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani ha annunciato l'uccisione del comandante dello Stato islamico (Isis) per l'Iraq in un'operazione sulle montagne Hamrin nel nordest. ''Mi congratulo con il nostro onorevole popolo per l'uccisione del cosiddetto comandante dell'organizzazione terroristica Isis per l'Iraq e di otto leader senior dell'organizzazione, nell'eroica e qualitativa operazione del Servizio L'articolo Terrorismo, ucciso comandante Isis in Iraq: l’annuncio di al-Sudani proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il primo ministro iracheno Mohammed al-ha annunciato l'uccisione deldello Stato islamico () per l'in un'operazione sulle montagne Hamrin nel nordest. ''Mi congratulo con il nostro onorevole popolo per l'uccisione del cosiddettodell'organizzazione terroristicaper l'e di otto leader senior dell'organizzazione, nell'eroica e qualitativa operazione del Servizio L'articoloindi al-proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

uccisione del comandante dell’Isis in Iraq : il premier al-Sudani annuncia un importante successo antiterrorismo - In una recente operazione condotta nelle montagne Hamrin, situate nel nordest dell’Iraq, le forze di sicurezza irachene hanno eliminato il comandante locale dello Stato Islamico e otto alti dirigenti del gruppo terroristico. Queste dichiarazioni sottolineano la determinazione del governo iracheno di continuare le operazioni di sicurezza, con un’attenzione particolare all’eliminazione di ... (Gaeta.it)

Terrorismo - ucciso comandante Isis in Iraq : l’annuncio di al-Sudani - Morti anche otto leader senior dell'organizzazione Il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani ha annunciato l'uccisione del comandante dello Stato islamico (Isis) per l'Iraq in un'operazione sulle montagne Hamrin nel nordest. ''Mi congratulo con il nostro onorevole popolo per l'uccisione del cosiddetto comandante dell'organizzazione terroristica Isis per l'Iraq e di otto leader senior ... (Sbircialanotizia.it)