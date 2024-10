Sport.quotidiano.net - Tennis A1 maschile. Massa, altra sconfitta. E resta fanalino di coda

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non riesce a sbloccarsi il CircoloLombarda che rimedia la terza battuta d’arresto nel campionato di serie A1ndo da sola inalla classifica. I ravennati sono stati sconfitti 5-1 sui campi delClub Italia di Forte dei Marmi. Ancora alle prese con le pesanti indisponibilità di Giulio Zeppieri, costretto a chiudere anzitempo la stagione per l’operazione al polso sinistro, e Francesco Forti, a sua volta frenato in questa stagione da una serie di problemi fisici, la giovane formazione capitanata da Michele Montalbini ha lottato ma non è bastato per cogliere un risultato positivo contro un avversario più quotato in termini di organico. L’unico punto perLombarda porta la firma del 22enne Lorenzo Rottoli, bravo ad imporsi in rimonta su Luca Potenza nel match fra i numeri uno.