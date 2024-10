Europa.today.it - Temptation Island, il falò di Federica e Alfonso finisce tra baci e abbracci. Poi il clamoroso colpo di scena

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)2024 edizione autunno arriva al suo capitolo finale martedì 22 ottobre 2024. In apertura di serata Filippo Bisciglia accompagna il pubblico in un recap della storia di, l’unica coppia che non ha ancora affrontato ildi confronto finale. I due ragazzi