Veronasera.it - Tangenziale T4-T9 chiusa per mezzora domenica mattina a causa di lavori

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)27 ottobre laT4-T9 saràal traffico dalle ore 7.30 alle ore 8 circa. Ciò per consentire l’intervento di rimozione del tronco delle linee elettriche aeree dismesso che attraversa sia la corsia in direzione nord che quelle in direzione sud della strada T4-T9. Al fine