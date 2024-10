Tabellone Wta Tokyo 2024: risultati e accoppiamenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Tokyo 2024, in programma dal 21 al 27 ottobre. Zheng Qinwen e Beatriz Haddad Maia sono le prime due teste di serie di quello che è l’ultimo ‘500’ della stagione femminile. La cinese, dopo il forfait a Ningbo, prova a mettere nelle gambe altre partite in vista delle Finals, mentre per le altre giocatrici del seeding questo evento potrebbe rappresentare un’ottima chance per raccogliere punti pesanti. Al via anche Elisabetta Cocciaretto, che dopo non aver giocato bene a Osaka cerca di riscattarsi nella Capitale. Di seguito il Tabellone completo. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone WTA 500 Tokyo 2024 PRIMO TURNO (1) Zheng bye Uchijima b. (WC) Stojsavljevic Gracheva vs (Q) Hontama 6-1 7-6(4) (8) Fernandez b. (LL) Sasnovich 5-7 6-2 5-2 ret. (6) Shnaider bye Tomova b. Kudermetova 7-6(3) 6-3 (Q) Ishii b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcon tutti glie iturno per turno del Wta 500 di, in programma dal 21 al 27 ottobre. Zheng Qinwen e Beatriz Haddad Maia sono le prime due teste di serie di quello che è l’ultimo ‘500’ della stagione femminile. La cinese, dopo il forfait a Ningbo, prova a mettere nelle gambe altre partite in vista delle Finals, mentre per le altre giocatrici del seeding questo evento potrebbe rappresentare un’ottima chance per raccogliere punti pesanti. Al via anche Elisabetta Cocciaretto, che dopo non aver giocato bene a Osaka cerca di riscattarsi nella Capitale. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA 500PRIMO TURNO (1) Zheng bye Uchijima b. (WC) Stojsavljevic Gracheva vs (Q) Hontama 6-1 7-6(4) (8) Fernandez b. (LL) Sasnovich 5-7 6-2 5-2 ret. (6) Shnaider bye Tomova b. Kudermetova 7-6(3) 6-3 (Q) Ishii b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - La cinese, dopo il forfait a Ningbo, prova a mettere nelle gambe altre partite in vista delle Finals, mentre per le altre giocatrici del seeding questo evento potrebbe rappresentare un’ottima chance per raccogliere punti pesanti. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Tokyo 2024, in programma dal 21 al 27 ottobre. (Sportface.it)

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - Di seguito il tabellone completo. . Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Tokyo 2024, in programma dal 21 al 27 ottobre. Al via anche Elisabetta Cocciaretto, che dopo non aver giocato bene a Osaka cerca di riscattarsi nella Capitale. Zheng Qinwen e Beatriz Haddad Maia sono le prime due teste di serie di quello che è l’ultimo ‘500’ della stagione ... (Sportface.it)

Tennis : Torneo Tokyo. Cocciaretto unica italiana in tabellone - 573 dollari che si sta disputando sui campi in cemen . La 23enne marchigiana affronterà al primo turno la statunitense Kessler TOKYO (GIAPPONE) - Elisabetta Cocciaretto è l'unica azzurra ai nastri di partenza del tabellone principale del "Toray Pan Pacific Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922. (Ilgiornaleditalia.it)