Teleclubitalia.it - Stress sul lavoro: il convegno all’Asl Napoli 2 Nord

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)sul: ilper parlare delle problematiche in relazione. Importantetenutosi per discutere delle problematiche riguardanti losul, come si affronta e quali possono essere le conseguenze di un ambiente ostile o di iper affaticamento. L'articolosul: ilTeleclubitalia.