Messinatoday.it - Strepitosa rimonta della Ssd Unime in Coppa Italia femminile

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Missione compiuta per le ragazzeSsd, che, sul sintetico de “L’Ambiente Stadium”, hanno ribaltato il risultato dell’andata e rifilato un perentorio 5-1 all’Alpha Sport, accedendo, così, al secondo turno didi Eccellenza. Dopo la sconfitta per 4-1 in terra etnea