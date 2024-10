Stop al software che accede all’email del dipendente, multa di 80mila euro ad azienda (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo ha stabilito il Garante della Privacy, la sanzione a un'azienda che effettuava i backup durante il rapporto di lavoro Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una Sbircialanotizia.it - Stop al software che accede all’email del dipendente, multa di 80mila euro ad azienda Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo ha stabilito il Garante della Privacy, la sanzione a un'che effettuava i backup durante il rapporto di lavoro Il datore di lavoro non puòre alla posta elettronica delo del collaboratore né utilizzare unper conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una

Stop al software che accede all’email del dipendente - multa di 80mila euro ad azienda - (Adnkronos) – Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo […]. (Periodicodaily.com)