Steve Bannon scarcerato martedì prossimo: il guru di Trump sarà libero prima delle elezioni (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Steve Bannon, il guru dell'estrema destra Usa Trumpiana, sarà scarcerato il prossimo martedì, quando avrà scontato i 120 giorni di prigione per essersi rifiutato di testimoniare di fronte al Congresso sulll'assalto a Capitol Hill. L'ex stratega di Donald Trump, sarà quindi libero di riprendere il suo incendiario podcast "War Room", che durante la

Steve Bannon - ex stratega di Trump - prossimamente libero dopo 120 giorni di detenzione - La sua abilità di connettersi con la base conservatrice e attrarre nuovi sostenitori sarà vista come una mossa strategica, non solo per il suo personale ritorno sulle scene, ma anche per il partito repubblicano e i suoi alleati nell’affrontare rivali politici e ideologici. Scontando la pena di 120 giorni, il suo caso solleva interrogativi su libertà di parola, responsabilità politica e l’uso dei ... (Gaeta.it)