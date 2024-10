Stellantis, a settembre -26% le auto vendute in Europa (Di martedì 22 ottobre 2024) Stellantis ha immatricolato a settembre in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) 148.306 auto, il 26% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43 auto, in calo del 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 15,9% contro il 17% di un anno fa. Le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a settembre - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.118.083 con un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 9.779.605 vetture con una crescita dell'1% sullo stesso periodo del 2023. Quotidiano.net - Stellantis, a settembre -26% le auto vendute in Europa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)ha immatricolato ainOccidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) 148.306, il 26% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43, in calo del 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 15,9% contro il 17% di un anno fa. Le immatricolazioni diinOccidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a- secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.118.083 con un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi nove mesi dell'anno sono state9.779.605 vetture con una crescita dell'1% sullo stesso periodo del 2023.

