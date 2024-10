Stefanini | lo strano destino della Moldavia divisa tra la paura della Russia e i dubbi sull' Europa

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sei favorevole a modificare la « Costituzione per consentire alla Repubblica didi entrare nell'Unione europea», chiedeva la domanda al referendum di domenica. 751.235 sì, 736.639 no: 50,46 contro 49,54%, dopo che per gran parte dello scrutinio erano apparsi invece i no in testa. Lo stesso giorno, però, si è votato anche per le presidenziali. Capo dello Stato uscente, proveniente da un partito in area Ppe e grande propugnatrice del referendum, Maia Sandu è arrivata prima, con il 42,45%. Dovrà però andare al ballottaggio il 3 novembre contro Alexsandr Stoianoglo: ex-Procuratore Generale, e candidato da un partito socialista filo-russo, che ha avuto il 25.98. Ma anche altri tre degli undici candidati erano considerati filo-russi: Renato Usatîi, terzo con il 13,79; Irina Vlah, quarta con il 5,38; Vasile Tarlev, sesto con il 3,19. Tra tutti, arrivano al 48,34.