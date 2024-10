Tg24.sky.it - Stadio Milan a San Donato, il Tribunale rigetta il ricorso del Wwf per impatto ambientale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Respinto ildel Wwf contro il progetto del nuovodell'ACa San. L'istanza presentata a inizio ottobre dagli ambientalisti chiedeva di valutare i rischi dell'sulla zona di San Francesco, ritenuta ricca di biodiversità con numerose specie animali da tutelare come ricci, volpi e uccelli, ma secondo la giudice, Serena Nicotra, è ancora troppo presto per poter pensare a una valutazione di questo tipo. Il progetto è infatti ancora solo su carta e in via di sviluppo, perciò le eventuali ipotesi di danneggiamento dello spazio verde sono premature. Nicotra ha spiegato inoltre che è appena stato avviato il procedimento di valutazionee strategica per verificare l'della costruzione delloche avrà 70 mila posti a sedere.