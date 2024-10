Fanpage.it - Sperimentazione sugli animali: ritirato l’emendamento per riaprire gli allevamenti

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'intervento della Lav ha impedito la riapertura in Italia deglidi cani, gatti e primati non umani destinati allascientifica. Il presidente dell'associazione esulta, ma solo in parte: «La strada per unapriva di crudeltÃè ancora lunga».