Veronasera.it - Speak and Spritz | Aperitivo linguistico | Halloween edition

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'più spettrale dell’anno è in arrivo, dove il divertimento e le lingue si fondono in una notte da brividi! Ti aspettiamo il 31 ottobre dalle 19.30 in poi all’Hartigan’s Irish Pub di Verona. Cosa troverai all'diand? ? Board Games in