Silvia bimba con una rara malattia il suo sogno di andare a scuola rimandato Manca un infermiere

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il grembiulino con il colletto bianco, ornato da un cuore di fiori e farfalle ricamato, è riposto nell'armadio accanto allo zainetto e al fiocco celeste per i capelli., una bambina affetta da una- come racconta Il Messaggero - avrebbe dovuto iniziare la prima elementare, ma la sua esperienza scolastica è stata rinviata. Da circa un mese non può frequentare le lezioni per l’assenza di unprofessionale in classe, una figura essenziale per gestire le sue necessità sanitarie. L'articolocon una, il suodiun