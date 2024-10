Agi.it - Si immerge nel lago e non torna a galla. Militare disperso nel Viterbese

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Unrisultadal pomeriggio neldi Bolsena. "Era in corso una esercitazione con l'elicottero, i militari che sivano in acqua. Purtroppo un soldato non è risalito. Sono in corso le ricerche. La speranza è che venga ritrovato vivo". Lo dichiara Mario Fanelli, sindaco di Capodimonte, in provincia di Viterbo, che si trova sul luogo dove sono in corso le ricerche deldell'Esercito. A operare il personale dei vigili del fuoco e dell'Aves, sia con elicotteri che con i sommozzatori, oltre ai carabinieri e al 118. La zona interessata è la localitĂ Cavaiano, nel Comune di Capodimonte, in provincia di Viterbo.Â