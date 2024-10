Reggiotoday.it - Scuola media di Catona, tutte le classi nell'ex Ciapi entro l'inizio di novembre

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) E' andata a buon fine la riunione convocata in prefettura per trovare una soluzione al caso delladi, unica comunità scolastica ancora non ricollocata dopo le chiusure dei plessi comunali inagibili. L'ultimo ostacolo che si opponeva all'utilizzo dei locali ex- la