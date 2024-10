Scontri a Pisa durante corte pro Palestina, una decina di poliziotti indagati (Di martedì 22 ottobre 2024) La procura di Pisa ha iscritto nel registro degli indagati una decina di poliziotti in relazione negli Scontri contro gli studenti durante un corteo pro Palestina, avvenuti il 23 febbraio. Le accuse, a vario titolo, sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Lo si apprende da fonti sindacali. Tra gli agenti indagati ci sarebbero poliziotti del reparto mobile fiorentino, impiegati nel servizio d'ordine pubblico, e anche i responsabili sulla piazza del dispositivo di sicurezza. Dopo la manifestazione, sette poliziotti in servizio in piazza il giorno degli Scontri si erano autoidentificati, informando la procura. Tg24.sky.it - Scontri a Pisa durante corte pro Palestina, una decina di poliziotti indagati Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La procura diha iscritto nel registro degliunadiin relazione neglicontro gli studentiuno pro, avvenuti il 23 febbraio. Le accuse, a vario titolo, sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Lo si apprende da fonti sindacali. Tra gli agentici sarebberodel reparto mobile fiorentino, impiegati nel servizio d'ordine pubblico, e anche i responsabili sulla piazza del dispositivo di sicurezza. Dopo la manifestazione, settein servizio in piazza il giorno deglisi erano autoidentificati, informando la procura.Â

Scontri Pisa - una decina i poliziotti indagati - Le accuse, a vario titolo, sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Dopo la manifestazione, sette poliziotti in servizio in piazza il giorno degli scontri si erano autoidentificati, informando la procura. Sarebbero una decina i poliziotti indagati dalla procura di Pisa per quanto avvenuto lo scorso 23 febbraio quando ci furono cariche contro gli studenti durante un corteo ... (Quotidiano.net)

