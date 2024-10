Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Leonardo Tedoldi, un giovane che può fare strada nel canottaggio

(Di martedì 22 ottobre 2024)nasce il 16 giugno 2002 a Chiavenna, in provincia di Sondrio, ed inizia a praticarenel 2014 con la Canottieri Retica. Attualmente è tesserato per le Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Sin dal 2017 partecipa ai Campionati Italiani di categoria, gareggiando sia tra gli Under 17 che tra gli Under 19 (ex categoria Junior). La prima soddisfazione a livello internazionale arriva nel 2019, con l’argento nel quattro di coppia ai Mondiali Junior/Under 19. Nel 2021 prende parte al Memorial d’Aloja, agli Europei Under 23 è di bronzo nel quattro di coppia, specialità in cui poi centra l’argento ai Mondiali nella stessa categoria. Nel 2022 si laurea campione del mondo nel quattro di coppia Under 23, così nel 2023 sbarca in Coppa del Mondo.