Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - La cura contro le liste d'attesa non decolla e i tempi per prenotare un esame o una visita si allungano. E' il quadro che emerge dal terzo Rapporto civico sulla salute, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva al ministero della Salute, con i dati relativi a 24.043 segnalazioni dei cittadini nel 2023 (in crescita di 9.971 rispetto all'anno precedente).

Sanità - liste attesa ‘lumaca’ : per esame o visita si aspetta anche un anno e mezzo - L'indagine di Cittadinanzattiva: fino a 480 giorni per una visita oncologica, 526 per un ecodoppler. Schillaci: "Invertire rotta" La cura contro le liste d'attesa non decolla e i tempi per prenotare un esame o una visita si allungano. E' il quadro che emerge dal terzo Rapporto civico sulla salute, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva […]. (Sbircialanotizia.it)