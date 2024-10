Sanità, Girelli (Pd): "E' giunta l'ora di superare lo stigma per le malattie mentali" (Di martedì 22 ottobre 2024) 'Sconfiggere il pregiudizio sociale e intercettare la persona con disturbo mentale il prima possibile. Un aiuto dallo psicologo di base, non solo a scuola' Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Un fenomeno presente Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Girelli (Pd): "E' giunta l'ora di superare lo stigma per le malattie mentali" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 'Sconfiggere il pregiudizio sociale e intercettare la persona con disturbo mentale il prima possibile. Un aiuto dallo psicologo di base, non solo a scuola' Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Un fenomeno presente

Sanità - Girelli (Pd) : “E’ giunta l’ora di superare lo stigma per le malattie mentali” - Un fenomeno presente nella nostra società ma spesso sottovalutato, per il quale non si sono organizzate le necessarie risposte. (Adnkronos) – "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. E allora penso che in maniera anche molto trasversale, proprio come situazione di responsabilità, si debba girare in due direzioni. (Periodicodaily.com)

