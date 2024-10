Sanità, Girelli (Pd): “E’ giunta l’ora di superare lo stigma per le malattie mentali” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Un fenomeno presente nella nostra società ma spesso sottovalutato, per il quale non si sono organizzate le necessarie risposte. E allora penso che in maniera anche molto trasversale, proprio come situazione di responsabilità, si debba girare in due direzioni. La prima, sconfiggendo L'articolo Sanità, Girelli (Pd): “E’ giunta l’ora di superare lo stigma per le malattie mentali” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Un fenomeno presente nella nostra società ma spesso sottovalutato, per il quale non si sono organizzate le necessarie risposte. E allora penso che in maniera anche molto trasversale, proprio come situazione di responsabilità, si debba girare in due direzioni. La prima, sconfiggendo L'articolo(Pd): “E’diloper le” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Girelli (Pd) : "E' giunta l'ora di superare lo stigma per le malattie mentali" - 'Sconfiggere il pregiudizio sociale e intercettare la persona con disturbo mentale il prima possibile. Un aiuto dallo psicologo di base, non solo a scuola' Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Un fenomeno presente . (Ilgiornaleditalia.it)

Sanità - Girelli (Pd) : “E’ giunta l’ora di superare lo stigma per le malattie mentali” - E allora penso che in maniera anche molto trasversale, proprio come situazione di responsabilità, si debba girare in due direzioni. La prima, sconfiggendo […]. (Adnkronos) – "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Un fenomeno presente nella nostra società ma spesso sottovalutato, per il quale non si sono organizzate le necessarie risposte. (Periodicodaily.com)

Sanità - Girelli (Pd) : "E' giunta l'ora di superare lo stigma per le malattie mentali" - In realtà bisogna entrare nella logica che è una cosa che può colpire chiunque in maniera diversa, con gravità diverse, è una malattia come tante altre e così deve essere affrontata". (Adnkronos Salute) - "La politica deve avere piena comprensione della gravità delle melattie mentale. Roma, 21 ott. (Liberoquotidiano.it)