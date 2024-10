Lapresse.it - Russia, i leader arrivano a Kazan per il summit dei BRICS

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilpalestinese Mahmoud Abbas, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso sono arrivati nella città russa diper una riunione del blocco di economie in via di sviluppo. L’alleanza, che mira a controbilanciare l’ordine mondiale guidato dall’Occidente, inizialmente comprendeva Brasile,, India, Cina e Sudafrica, ma si sta espandendo rapidamente. Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono entrati a far parte dell’alleanza a gennaio; Turchia, Azerbaigian e Malesia hanno presentato domanda formale e altri hanno espresso il desiderio di diventare membri. L’assistente di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, ha dichiarato che 36 Paesi hanno confermato la partecipazione e più di 20 invieranno capi di Stato.