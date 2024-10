Roccella: «Denunciare i casi di maternità surrogata». I medici: «Nessun obbligo, il nostro dovere è curare» (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche i medici, come i pubblici ufficiali, saranno tenuti a segnalare alla Procura i casi in cui sussiste la sospetta violazione della recente legge sulla maternità surrogata. A pochi giorni Ilmessaggero.it - Roccella: «Denunciare i casi di maternità surrogata». I medici: «Nessun obbligo, il nostro dovere è curare» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche i, come i pubblici ufficiali, saranno tenuti a segnalare alla Procura iin cui sussiste la sospetta violazione della recente legge sulla. A pochi giorni

Roccella : «I medici devono segnalare i casi di maternità surrogata». Ma l'ordine risponde : «Il nostro dovere è curare» - «I medici sono tenuti a denunciare i casi sospetti». A pochi giorni dall'approvazione della legge che in Italia rende la Gestazione per altri (Gpa), meglio nota come... (Ilmattino.it)

