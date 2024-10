Roccella: “Anche il medico deve segnalare alla Procura i casi di Gpa” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA – “Un pubblico ufficiale, e Anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla Procura. E poi si vedrà”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella (foto), rispondendo ad una domanda di ‘Tagadà’ su La7. “Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo”, ha aggiunto Roccella, ricordando che “in Italia c’è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore”. L'articolo Roccella: “Anche il medico deve segnalare alla Procura i casi di Gpa” L'Opinionista. Lopinionista.it - Roccella: “Anche il medico deve segnalare alla Procura i casi di Gpa” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA – “Un pubblico ufficiale, eil, è tenuto adi sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata. E poi si vedrà”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia(foto), rispondendo ad una domanda di ‘Tagadà’ su La7. “Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo”, ha aggiunto, ricordando che “in Italia c’è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore”. L'articolo: “ildi Gpa” L'Opinionista.

