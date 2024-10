Fanpage.it - Ripresi scavi geognostici per lo stadio della Roma, ma i cittadini insistono: “Atto illegale”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Riprendono glinell'area di via degli Aromi a Pietralata, dove dovrebbe sorgere il nuovo. Ma una sentenza definitiva ancora non c'è e la battaglia legale è tuttora in corso. I residenti: "Atto illegittimo da parte del comune di".