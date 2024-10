Chietitoday.it - Rifiuti abbandonati senza regole in piazza a Madonna degli Angeli e a San Martino: in corso accertamenti delle forze dell'ordine

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nuove discariche a cielo aperto si mostrano indistintamente in centro e in periferia a Chieti. Questa volta in particolare Formula Ambiente ha denunciato il conferimento selvaggio diinMonsignor Venturi ae su strada Caponetti a San.E dal Comune