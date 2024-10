Quifinanza.it - Respinto il ricorso del Wwf contro lo stadio del Milan a San Donato, il progetto avanza

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo passo avanti per lodel. L’ipotesi di costruire l’impianto sportivo che potrebbe sostituire San Siro nella zona periferica di Sanese supera ildel Wwf presso il tribunale civile. L’associazione aveva chiesto di verificare se l’area scelta per lo studio di fattibilità ambientale, quella di San Francesco, fosse da considerare un bosco e quindi dovesse essere oggetto di attenzioni speciali durante la costruzione. Non esiste ancora però un vero e proprioper questo. Siache Inter infatti non hanno ancora abbanl’idea di continuare a condividere unoa San Siro, costruendo però un nuovo impianto.