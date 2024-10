Bubinoblog - REPORT FA SALTARE IL GOVERNO MELONI? RANUCCI ANTICIPA ALLA GRUBER LE INCHIESTE CHOC

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ormai per capire cosa realmente succede in Italia bisogna seguire, oltre all’informazione di La7,ovvero uno dei rarissimi programmi Rai che ancora favere e scomode. L’occasione è l’ospitata di Sigfridoa Otto e Mezzo, il seguitissimo talk show di Lilliche ha sfiorato il 9% di share (punte vicine al 10%) e doppiato Paolo Del Debbio. TRASCRIZIONE DI UNA PARTE DELL’INTERVENTO DI SIGFRIDOA “OTTO E MEZZO (via Dagospia) LILLI: Sigfrido, torno al fatto che tu domenica prossima ripartirai da “” e farei di nuovo arrabbiare qualcuno, soprattutto le forze di, perché tu hai fatto arrabbiare i governi di tutti i colori, ricordiamolo. SIGFRIDO: No, ma noi faremo il nostro, racconteremo. Intanto abbiamo scoperto una seconda Cutro che è stata tenuta nascosta con varie modalità che racconteremo. L.G.: Ovvero? S.R.