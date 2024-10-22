Temporeale.info - Regione Lazio / Maltempo, diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 16. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SPSOTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOV EIL TRAFFICO SI ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 12 : 30 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA CHE AL MOMENTO NON PROVOCA DISAGI MA COMUNQUE PRESTARE ATTENZIONE. (Romadailynews.it)Video di Tendenza