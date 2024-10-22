Temporeale.info di 22 ott 2024

Regione Lazio Maltempo diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani

Regione Lazio / Maltempo, diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani (Di martedì 22 ottobre 2024) Regione Lazio – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo dalla tarda mattinata di domani, 23/10/2024 e per le successive 18/24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte L'articolo Regione Lazio / Maltempo, diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani Temporeale Quotidiano.
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