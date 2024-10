Regionali, Fiumi si candida con i Civici per De Pascale (Di martedì 22 ottobre 2024) Michele Fiumi torna a Cesenatico. L’uomo che all’inizio degli anni Duemila fu il braccio destro dell’allora sindaco Damiano Zoffoli, torna in città per presentare la sua candidatura sotto le insegne della lista "Civici, con De Pascale Presidente" per le elezioni Regionali del 17-18 novembre in Emilia Romagna. L’appuntamento è giovedì, alle 18, al Mapicò, il locale in via Giordano Bruno sul porto canale, di fronte alla nave ammiraglia del Museo della Marineria. Sarà l’occasione per dialogare con una figura molto nota a Cesenatico e per dibattere sui grandi temi che interessano la città, dall’alluvione di questi giorni ai problemi della viabilità, fino alle grandi tematiche del turismo reduce da una stagione tra luci ed ombre. Ilrestodelcarlino.it - Regionali, Fiumi si candida con i Civici per De Pascale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Micheletorna a Cesenatico. L’uomo che all’inizio degli anni Duemila fu il braccio destro dell’allora sindaco Damiano Zoffoli, torna in città per presentare la suatura sotto le insegne della lista ", con DePresidente" per le elezionidel 17-18 novembre in Emilia Romagna. L’appuntamento è giovedì, alle 18, al Mapicò, il locale in via Giordano Bruno sul porto canale, di fronte alla nave ammiraglia del Museo della Marineria. Sarà l’occasione per dialogare con una figura molto nota a Cesenatico e per dibattere sui grandi temi che interessano la città, dall’alluvione di questi giorni ai problemi della viabilità, fino alle grandi tematiche del turismo reduce da una stagione tra luci ed ombre.

