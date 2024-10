Real Madrid-Borussia Dortmund oggi in tv | programma orario e diretta Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la terza giornata della. Avvio di stagione incerto per i Blancos di Carlo Ancelotti, che hanno già commesso un passo falso anche in, perdendo nell’ultimo turno in casa del Lille dopo aver vinto all’esordio contro lo Stoccarda. Ora, al Bernabeu andrà in scena questa sfida molto suggestiva contro la squadra tedesca, che, dopo il roboante 7-1 rifilato al Celtic e un totale di dieci gol segnati nei primi due turni, proverà a strappare i tre punti per vendicare, almeno in parte, la sconfitta in finale nella scorsa edizione. Il fischio d’inizio è inalle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 254), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.