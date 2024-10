Razzismo Consiglio d’Europa contro Forze dell’ordine italiane Meloni | Sono ingiurie

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – In Italia tra ledell'ordine è frequente il "racial profiling", la profilazione razziale, cioèlli e fermi di polizia basati sull'origine etnica. Inoltre, le autorità non paiono essere "consapevoli" dell'entità del problema. Lo sottolinea la commissioneile l'intolleranza deld'Europa (Ecri), organizzazione internazionale non Ue con sede a