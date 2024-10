Raid incendiari a Solofra, è allarme sicurezza: lettera al Prefetto (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue Raid incendiari nel giro di 48 ore nel Comune di Solofra, fanno salire l’allarme sicurezza. Per quanto, almeno secondo le prime risultanze investigative non sembrerebbero esserci collegamenti tra i fatti di questa notte e quelli di due giorni fa quando si appurò che l’auto data alle fiamme è dell’ex Presidente del Consiglio comunale Francesco Filodemo, (anche coinvolto nell’inchiesta della truffa sui crediti del “Bonus facciate” ndr) l’attenzione resta alta. Anteprima24.it - Raid incendiari a Solofra, è allarme sicurezza: lettera al Prefetto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDuenel giro di 48 ore nel Comune di, fanno salire l’. Per quanto, almeno secondo le prime risultanze investigative non sembrerebbero esserci collegamenti tra i fatti di questa notte e quelli di due giorni fa quando si appurò che l’auto data alle fiamme è dell’ex Presidente del Consiglio comunale Francesco Filodemo, (anche coinvolto nell’inchiesta della truffa sui crediti del “Bonus facciate” ndr) l’attenzione resta alta.

