Perugiatoday.it - Ragazzi morti nell'incidente a San Giustino, l'assicurazione si vuole chiamare fuori dal processo

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’Zurich non ha ragione di stare in giudizio come responsabile civile, quindi deve essere estromessa. È quanto richiesto dal difensore della compagnia assicurativa nel caso che riguarda la morte di quattro giovanissimia notte tra il 2 e il 3 dicembre 2022, a San