Ilgiornale.it - Quel minuto di silenzio negato e la lezione dei tifosi alla Figc

(Di martedì 22 ottobre 2024) I vertici istituzionali del calcio non concede il ricordo per Gaetano, Michele e Samuel, morti in un incidente rientrando dtrasferta. Ma le curve di Potenza e Picerno li hanno omaggiati lo stesso