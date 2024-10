Psg-Psv oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Psg-Psv, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Dopo la vittoria all’esordio contro il Girona, per la formazione parigina è arrivata una netta sconfitta all’Emirates contro l’Arsenal: ora, al Parco dei Principi arriva la squadra olandese, che invece ha ottenuto un solo punto pareggiando contro lo Sporting, con Donnarumma e compagni che daranno la caccia ai tre punti per rialzarsi subito e rilanciarsi in classifica. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 256), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Psg-Psv oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile come vedere in tv Psg-Psv, partita valida per la terza giornata della. Dopo la vittoria all’esordio contro il Girona, per la formazione parigina è arrivata una netta sconfitta all’Emirates contro l’Arsenal: ora, al Parco dei Principi arriva la squadra olandese, che invece ha ottenuto un solo punto pareggiando contro lo Sporting, con Donnarumma e compagni che daranno la caccia ai tre punti per rialzarsi subito e rilanciarsi in classifica. Il fischio d’inizio è inalle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 256), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Psg-Psvin tv:SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aston Villa-Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a Birmingham, contro un’altra squadra di altissimo livello. . Il programma e come vedere in tv Aston Villa-Bologna, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

Milan-Brugge oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - Reduce dalle sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, la formazione di Fonseca non può permettersi altri passi falsi per non rischiare di compromettere ulteriormente la propria classifica. Ora arriva questa sfida a San Siro, che appare l’occasione perfetta per rilanciarsi. Il programma e come vedere in tv Milan-Brugge, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - The post Juventus-Stoccarda oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, i tedeschi hanno trovato il primo punto nel torneo con il pareggio contro lo Sparta Praga. (Sportface.it)