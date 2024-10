Veronasera.it - Piogge intense sulla Bassa: le idrovore del Consorzio di Bonifica scongiurano gli allagamenti

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un fine settimana di precipitazioni assolutamente straordinarie ha messo a serio rischio la tenuta idraulica dei corsi d’acqua in tutta la provincia veronese, con situazioni che rischiavano di diventare critiche per il territorio e per i centri abitati soprattutto nellaveronese.Ad