Monzatoday.it - "Piantatela lì": l'invasione dei cartelli nel comune più cementificato della Brianza

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un presidio per dire no alla costruzione di Pedemontana. Dopo la protesta “green” organizzata a maggio al Pirellone e le recenti assemblee pubbliche sul territorio, il Comitato No Pedemontana scende di nuovo in piazza organizzando un presidio a Lissone. Nella città più cementificata