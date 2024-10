Pensioni minime verso l' aumento per le 2025 a 621 euro | incremento del 27%

Pensioni minime, verso l'aumento per le 2025 a 621 euro: incremento del 2,7% (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Pensioni minime nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione (598,61 euro) e dell'1% dell'inflazione del 2024: arriverà Ilmessaggero.it - Pensioni minime, verso l'aumento per le 2025 a 621 euro: incremento del 2,7% Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Leneldovrebbero aumentare del 2,7% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione (598,61) e dell'1% dell'inflazione del 2024: arriverÃ

Manovra - verso l’aumento delle pensioni minime a 631 euro - Le pensioni minime nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7 per cento, circa 1,7 punti oltre l’inflazione, e valere quindi 631,37 euro dai 614,77 attuali. È quanto prevedrebbe la manovra secondo fonti vicine al dossier, che confermerebbe dunque l’intervento fissato per il 2024 che prevedeva un incremento del 2,7 per cento. (Lettera43.it)

